El trágico accidente que acabó con la vida de un adolescente

Un adolescente que viajaba de acompañante en una motocicleta falleció luego de impactar de frente con un camión de volteo, en el municipio de Zunil, Quetzaltenango.
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Como Jeferson Alejandro Castro, de 17 años de edad, fue identificada la víctima de un accidente en motocicleta ocurrido en la jurisdicción de la aldea Santa María de Jesús, municipio de Zunil, Quetzaltenango.
Según información preliminar, Castro viajaba como acompañante en una motocicleta junto a su hermano cuando ocurrió el percance.
De acuerdo al relato del sobreviviente, el hecho ocurrió, aproximadamente dos kilómetros antes del lugar del hecho cuando un camión de volteo realizó un rebase de forma imprudente, impactando de frente a los motoristas.
Al impacto sobrevivió el conductor de la motocicleta, mientras que el adolescente quedó debajo del vehículo pesado, falleciendo en el lugar, mientras que el piloto del camión de volteo huyó de la escena
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se efectuarán los procedimientos de ley.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades del hecho y dar con el paradero del conductor del camión involucrado. En el lugar el transito es lento.