Movilizan tráiler con sobrecarga que obstaculizaba paso en la cuesta de Villa Lobos

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinan para agilizar el paso vehicular.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó esta tarde sobre un hecho vial que obstaculiza el paso en la cuesta de Villa Lobos.
Se trata de un tráiler que no consiguió ascender debido a que se transporta con sobrecarga.
Debido a la posición en la que quedó el vehículo, obstruye dos carriles en dirección a la ciudad.
Las autoridades recomiendan precaución y seguir las instrucciones de los agentes.