Trasladan a 56 reos de Puerto Barrios en operativo contra estructuras criminales

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Durante los operativos, las autoridades realizaron requisas en distintos sectores del penal.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que en las últimas 48 horas fueron trasladados 56 privados de libertad del Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, hacia otros centros carcelarios.

Esto como parte de una estrategia orientada a desarticular estructuras criminales que operaban dentro y fuera de las cárceles.

Según el comunicado oficial, los traslados forman parte de un plan de seguridad para reducir los índices de criminalidad en la región.

En las acciones participaron la Fuerza Élite y los órganos de control de la DGSP, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

La institución detalló que, en una primera fase, se realizaron requisas focalizadas por sectores y otras acciones tácticas que permitieron concretar el traslado de 34 presuntos líderes de organizaciones criminales hacia granjas penales.

Las acciones fueron ejecutadas por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la PNC y el Ejército de Guatemala. (Foto: DGSP / Soy502)

De acuerdo con la DGSP, esta medida provocó una alteración del orden dentro del Centro de Detención de Puerto Barrios y generó conflictos entre distintos sectores del recinto.

Una vez restablecido el control, las autoridades ejecutaron un operativo de seguimiento en el que trasladaron a los 22 privados de libertad restantes que participaron en la agitación registrada en el penal.

Durante estas diligencias también se practicaron nuevas requisas en los sectores involucrados.

Como resultado de las inspecciones, el Sistema Penitenciario reportó la incautación de diversos objetos ilícitos.

Entre lo incautado resalta 17 teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para la extracción de información que pueda contribuir a las investigaciones en curso.

El Sistema Penitenciario informó que también se efectuaron inspecciones en los centros de detención Renovación 1, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa. (Foto: DGSP / Soy502)

La DGSP añadió que operativos interinstitucionales similares se desarrollaron en el Centro de Detención Renovación 1, en Escuintla, y en el Centro de Detención El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

En esos lugares se efectuaron inspecciones por sectores para localizar indicios de actividades criminales.

Finalmente, la institución indicó que prevé posibles reacciones de grupos del crimen organizado derivadas de estos operativos.

Por esta razón aseguró que, en coordinación con las instituciones de seguridad, mantiene la capacidad para responder con la fuerza del Estado ante cualquier incidente.