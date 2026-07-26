Capturan a tres presuntos asaltantes de tiendas de ropa tras persecución

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La mercancía fue extraída de dos comercios y tenía un valor estimado de Q 3,237.

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La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de un hombre y dos mujeres luego de una persecución sobre la Ruta Nacional 14, vía que comunica el municipio de Pastores con los departamentos de Chimaltenango y Escuintla.

A bordo de una camioneta tipo agrícola se transportaban a gran velocidad los señalados del crimen, hasta que fueron interceptados por las autoridades.

La persecución, que habría iniciado metros atrás, se originó tras una denuncia de que, los ahora detenidos, presuntamente habían robado mercadería de dos comercios de la localidad.

(Foto vía: PNC)

Los señalados fueron identificados como Néstor "N", de 39 años; Marly "N", de 45 años, quien registra cinco antecedentes: dos por robo, dos por hurto y uno por hurto agravado.

Celia "N", de 37 años, sería la tercera captura y que registra también dos antecedentes por los delitos de robo y hurto agravado.



Al momento de la captura, las autoridades inspeccionaron el vehículo en el que los sospechosos pretendían huir y localizaron la mercadería robada.

Los productos sustraídos de los comercios eran distintas prendas de ropa, ropa interior, ropa para niños y calzado, los cuales tenían un valor estimado de Q3,237, la cual fue devuelta tras ser identificada por los propietarios.