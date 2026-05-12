"Monstruos y pájaros" la primera ficción de la periodista Dina Fernández

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La antropóloga y periodista Dina Fernández lanzó su primer libro de ficción titulado "Monstruos y pájaros".

La obra reúne once relatos que recorren Guatemala entre los condominios de las afueras de la ciudad y los barrancos bajo el Incienso.

"Dina Fernández disecciona los pactos de silencio familiares, las violencias íntimas y la maquinaria brutal de una sociedad que se considera respetable", explica SOPHOS editorial acerca de este ejemplar.

Dina Fernández ingresa al mundo de la ficción. (Foto: Julio Serrano Echeverría)

Acerca de su inmersión hacia la ficción luego de narrar la vida desde el periodismo Dina cuenta a Soy502:

"Fue un proceso largo e intermitente, hice varios intentos que quedaron sin publicar, alguien dijo que el periodismo ha devorado a muchos escritores y doy fe: es complicado, no solo encontrar el tiempo cuando se trabaja en medios, sino encontrar la voz y la forma correctas".

"Cuando llegó la pandemia y nos quedamos encerrados lo retomé con más seriedad. Me metí al primer taller con el escritor, crítico y editor mexicano Martín Solares. Luego, los cambios políticos y la crisis de la industria, me fueron mostrando el camino de salida del periodismo, hasta que me fui del todo en 2023. Retomé en 2024 con un proyecto más definido, que cobró forma en el taller del periodista, editor y escritor Diego Fonseca. 'Monstruos y pájaros' es el resultado de incontables horas que pasé sobre esas once historias",

Foto: Julio Serrano Echeverría.

Acerca del por qué tardó tanto para hacer el cross over a la ficción cuenta: "el periodismo tan intenso que se hace en Guatemala no solo era el que no me dejaba tiempo... no estaba lista para salir del paradigma del periodismo y de sus códigos. Escribir ficción es una cosa completamente distinta".

Acerca del por qué del nombre de su primer ejemplar explica: "El manuscrito tuvo varios, se llamó en un inicio 'Álbum de familia', luego 'Todo mentira' (que es una frase del relato 'Las Victorias' y alude a la hipocresía de la sociedad), pero cuando tuve el primer manuscrito y lo compartí, el poeta guatemalteco Julio Serrano Echeverría me sugirió 'Los pájaros', porque hay muchos en los cuentos...y salió como muchas cosas en la escritura, sin que lo hubiese planeado, aún así sonaba incompleto, al trabajar de nuevo en los textos, terminaba pensando en términos de 'monstruos', cada uno o grupo que había, de hecho, uno de los primeros textos se titulaba: 'Monstruo', en el camino el escritor Arnoldo Gálvez me recomendó afinar mi mirada poética y eso me llevó por el camino deseado".

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Fecha de lanzamiento de "Monstruos y pájaros"

El libro será lanzado el miércoles 2 de julio a las 7:00 p. m. en SOPHOS, ubicado en Plaza Fontabella, zona 10, Ciudad de Guatemala, en un conversatorio con Carol Zardetto y Julio Serrano Echeverría.

También en la Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA, en Forum Majadas, que se llevará a cabo muy pronto, (espera más detalles).

SOPHOS Editorial

Es el sello de la librería SOPHOS publica desde 2012 obra literaria, ensayística e infantil con énfasis en Guatemala y autores guatemaltecos, su catálogo incluye títulos de Dante Liano, Eduardo Halfon, Arnoldo Gálvez Suárez y Piero Gleijeses, entre otros.