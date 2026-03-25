¡Fuerte video! Triple accidente deja a una mujer tendida sobre vehículo (video)

Varias víctimas quedaron sobre el asfalto tras el impacto.
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Un triple accidente se registró en la zona 3 de Escuintla.
Una de las cámaras instaladas en el lugar grabó el momento en que tres motocicletas chocan entre sí.
Una de las motocicletas transita sobre la vía cuando impacta contra dos mujeres que vienen en otra moto.
Tras el fuerte impacto, una tercera motocicleta terminó involucrada.
Estas son las imágenes:
Dos personas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.