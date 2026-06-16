Tropigas lanza el Finde Kong Descuentos

Almacenes Tropigas anunció la promoción "Finde Kong Descuentos", que se realizará del 17 al 21 de junio de 2026. Durante este período, los consumidores podrán adquirir productos de tecnología, telefonía móvil, línea blanca, muebles, camas y motocicletas bajo condiciones específicas de compra y financiamiento.
La actividad comenzará el 17 de junio con promociones disponibles a través de la plataforma digital y sistemas de crédito en productos seleccionados. Del 18 al 21 de junio, las ofertas también estarán habilitadas en todas las salas de venta de la cadena a nivel nacional.
Detalles y condiciones de la promoción
Los beneficios anunciados por la cadena de tiendas para este período incluyen:
- Porcentajes de rebaja: Descuentos de hasta el 45% en artículos seleccionados del catálogo.
- Condiciones de crédito: Aplicación de 0% de enganche en las compras que se realicen bajo la modalidad de financiamiento.
- Período de gracia en línea blanca: Opción de comenzar a pagar 60 días después de la compra en la categoría de línea blanca, beneficio aplicable únicamente para las transacciones efectuadas los días 17 y 21 de junio de 2026.
Calendario extendido para motocicletas
El segmento de motocicletas contará con un cronograma diferenciado bajo el nombre de "Finde Kong Motos", extendiendo su vigencia del 18 al 28 de junio de 2026.
Para esta categoría, se estableció un beneficio que otorga 60 días de plazo para efectuar el primer pago. Esta condición estará vigente de forma exclusiva para quienes realicen su adquisición los días 19 y 21 de junio de 2026.
Canales de atención disponibles
Los usuarios interesados en acceder a los precios y planes de financiamiento de esta temporada pueden utilizar los siguientes canales de atención:
- Salas de venta: Sucursales distribuidas en los diferentes departamentos del país.
- Sitio web: Tienda en línea habilitada las 24 horas en la dirección electrónica www.almacenestropigas.com.gt.
- Mensajería instantánea: Canal de atención y asesoría directa a través de la línea de WhatsApp 2420-2970.