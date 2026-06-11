Donald Trump anuncia que EE.UU. atacará a Irán "con mucha fuerza"

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En su mensaje, el presidente Trump afirma que gran parte de la capacidad ofensiva iraní ha desaparecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves 11 de junio un mensaje en su cuenta oficial de la red social Truth Social donde anunció que su país llevará a cabo un ataque contra Irán.

El mandatario estadounidense aseguró que Washington buscará tomar control de puntos estratégicos vinculados a la industria petrolera iraní.

En la publicación, Trump afirmó que Estados Unidos atacará a Irán "con mucha fuerza esta noche" y sostuvo que gran parte de la capacidad militar iraní ya habría sido neutralizada.

Según escribió, la Armada, la Fuerza Aérea, los sistemas de radar, la defensa antiaérea y buena parte de la capacidad ofensiva de Irán "han desaparecido".

Tomarán Isla de Kharg

El mandatario también indicó que, en un futuro próximo, Estados Unidos tomará la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera iraní.

Asimismo, aseguró que su administración asumirá "el control total" de los mercados de petróleo y gas de ese país.

En su mensaje, Trump comparó esa eventual acción con lo que, según afirmó, ha ocurrido en Venezuela, al señalar que dicha estrategia ha resultado "sumamente beneficiosa tanto para Venezuela como para Estados Unidos".