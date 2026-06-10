Trump: Irán pagará "el precio" por tardar "demasiado" en negociar

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Estas declaraciones se producen después de fuego cruzado entre Irán y Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el miércoles a Irán de tardar "demasiado" en negociar un acuerdo de paz y advirtió que deberá "pagar el precio" por ello, un día después de insinuar que se avecinaba un pacto.

Trump afirmó en su red Truth Social que las fuerzas armadas iraníes habían sido "completamente derrotadas", apenas un día después de decir que las conversaciones para poner fin definitivamente a la guerra en Oriente Medio se encontraban en su "fase final".

"¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!", escribió.

La guerra, desatada el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió los mercados mundiales antes de que se estableciera una frágil tregua el 8 de abril.

Irán indicó haber atacado bases estadounidenses en Jordania y Baréin, después de que Estados Unidos lanzara ataques contra la república islámica en represalia por el derribo de un helicóptero Apache.

Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán.

"Extremadamente preocupados"

Baréin dijo haber interceptado "varios ataques aéreos iraníes".

El ejército jordano dijo haber destruido cinco misiles iraníes que tenían como objetivo Azraq, donde se encuentra una base estadounidense, sin causar bajas o daños materiales.

Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron "objetivos aéreos hostiles".

La cancillería iraní estima que los vecinos del Golfo tienen la "responsabilidad legal y moral" de impedir los ataques estadounidenses e israelíes" desde sus territorios.

Por su parte, el Mando Central estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó haber atacado "sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz".

En la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, unas 20.000 personas se quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos en la zona, informó la televisión oficial.

La reciente escalada provocó llamamientos a la moderación por parte de Rusia y China, aliados de Irán.

"Estamos extremadamente preocupados por la nueva ronda de confrontación", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. China pidió "adoptar medidas concretas para aliviar y reducir las tensiones".

Horas antes, Trump había dicho que las conversaciones para acabar con más de tres meses de guerra estaban en su recta final. Es cuestión de "dos o tres días", aseguró.

Pero tras el derribo del helicóptero, Trump dijo en una entrevista con ABC News que su país respondería "de manera fuerte".

Ante las nuevas tensiones, un diplomático afirmó a la AFP que negociadores cataríes, "tras mantener consultas con Estados Unidos", viajaron a Teherán para abordar "las diferencias que aún persisten".

El tambaleante alto el fuego entre Washington y Teherán fue puesto a prueba el fin de semana cuando Irán e Israel reanudaron los ataques, antes de anunciar una tregua.

El detonante fue un ataque sobre Beirut, la capital de Líbano, que se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá disparó cohetes contra Israel.

Israel respondió con una campaña de bombardeos e invasión terrestre que ha matado a más de 3.600 personas. Sus enfrentamientos con Hezbolá no han cesado pese a dos supuestas treguas.

Irán insiste en que cualquier acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio debe incluir ese frente.

Con información de AFP