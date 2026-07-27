Monitoreo del TSE detecta incremento de campaña anticipada

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Más de 150 expedientes por campaña anticipada son analizados por la UEMCEO y la Inspectoría General del TSE.

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Al lunes 27 de julio de 2026, suman más de 150 expedientes presentados por campaña anticipada que se encuentran en a Unidad Especializada Sobre de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (UEMCEO), y la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lo anterior fue dada a conocer por el jefe de la UEMCEO, Pablo Portocarrero, quien indicó que conforme van pasando los días, ha aumentado la cantidad de expedientes relacionados a campaña anticipada.

Dijo que la unidad a su cargo se encuentra en un monitoreo permanente, lo que significa que no sólo se están verificando los perfiles denunciados, sino es por técnicas de monitoreo que se van documentando este tipo de acciones que van cada vez incrementan.

El jefe de la UEMCEO aseguró que los 150 expediente por campaña anticipada se encuentran en poder de la unidad que dirige y de la Inspectoría del TSE. (Foto: TSE/Soy502)

Explicó que se ha hecho un llamado a las organizaciones políticas a que en caso de tener duda y saber que publicar, especialmente en caso de proselitismo, se les pueda dar un acompañamiento.

Aclaró que, actualmente los partidos políticos ya pueden realizar sus asambleas de postulación, por lo que reiteró que se les dará un acompañamiento para evitar que estas no sean mal aprovechadas y se utilicen para dar imagen a ciertos candidatos.