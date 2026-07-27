Iniciativa de subsidio anunciada por el Ejecutivo es presentada en el Congreso

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El proyecto de ley establece mecanismos de supervisión para garantizar el traslado del beneficio al consumidor.

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La propuesta para otorgar un nuevo subsidio a los combustibles comenzó este lunes su paso formal en el Congreso de la República, luego de que diputados oficialistas presentaran ante la Dirección Legislativa la iniciativa que busca crear un nuevo mecanismo de apoyo económico.

La iniciativa de Ley quedó registrada con el número 6801 y fue remitido para el inicio del trámite legislativo correspondiente.

Esta fue presentada por los diputados oficialistas José Carlos Sanabria Arias, Mirna Victoria Godoy Palala, Brenda Marleny Mejía López, Alma Luz Guerrero de la Cruz, Olga Isabel Villalta Pereira, Luis Enrique Ventura Urbina y Raúl Amílcar Barrera Robles.

El proyecto de decreto se denomina "Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular" y fue entregado a la Dirección Legislativa este lunes.

La propuesta corresponde al mismo mecanismo anunciado el pasado viernes por el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa.

La iniciativa deberá ser conocido por el Pleno del Congreso para posteriormente ser remitida a la comisión correspondiente, donde iniciará su discusión antes de que pueda ser sometido a debate y eventual aprobación por los diputados. pic.twitter.com/8pJIji4Heg — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 27, 2026

Durante esa conferencia el mandatario informó que el Ejecutivo impulsaría un nuevo subsidio para mitigar el impacto del incremento en los precios internacionales de los combustibles.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el texto presentado por los legisladores oficialistas es precisamente la iniciativa que había sido anunciada por el mandatario.

En la exposición de motivos, los ponentes argumentan que el mercado internacional de hidrocarburos continúa afectado por la volatilidad derivada de tensiones geopolíticas, conflictos armados y alteraciones en rutas estratégicas de transporte marítimo.

Añaden que Guatemala, como importador neto de hidrocarburos, resiente directamente esos incrementos, los cuales impactan los costos del transporte, la producción y la distribución de bienes, trasladándose finalmente al costo de vida de la población.

Según el proyecto, el apoyo tendrá carácter temporal y estará vigente desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Sin embargo, contempla la posibilidad de finalizar anticipadamente si se agota la disponibilidad presupuestaria autorizada o si los precios internacionales del combustible permanecen durante 15 días consecutivos por debajo de determinados parámetros establecidos en la iniciativa.

Por ejemplo, tomando como referencia los precios de la costa del Golfo de Estados Unidos publicados por la plataforma S&P Global Energy.

El subsidio propuesto asciende a Q 12 por cada galón de diésel y Q 3 por galón de gasolina regular.

El beneficio deberá reflejarse inicialmente en el precio de venta en terminal (EX-RACK) para los importadores y posteriormente trasladarse al consumidor final mediante una reducción en el precio de venta al público.

Además, las facturas emitidas durante la cadena de comercialización deberán consignar expresamente la aplicación del apoyo temporal.

La iniciativa registrada con el número 6801 corresponde a la propuesta anunciada por el presidente Bernardo Arévalo el pasado viernes. (Foto: Archivo / Soy502)

El texto también establece que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reconocerá el monto correspondiente a los importadores registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos, con base en la información que remita la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, el beneficio no será reconocido cuando el combustible sea distribuido para consumo fuera del territorio nacional o cuando los beneficiarios incumplan las disposiciones que establezca el reglamento.

En materia financiera, la iniciativa contempla un esquema de disminuciones, ampliaciones y readecuaciones presupuestarias para dotar de recursos al programa.

El proyecto autoriza una disminución de Q 474 millones en ingresos y egresos del Presupuesto General vigente, una ampliación presupuestaria de Q 1,754 millones para fortalecer el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas y la posibilidad de realizar readecuaciones adicionales.

De esa manera el apoyo temporal podría contar con un financiamiento de hasta Q 3,480 millones, cifra que coincide con el techo presupuestario anunciado previamente por el Ejecutivo.

Entre los recursos que serían readecuados figuran Q 400 millones correspondientes a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), además de otros espacios presupuestarios y excedentes contemplados en la iniciativa.

Como parte de la implementación, el Ministerio de Energía y Minas será el ente rector encargado de ejecutar el programa y de publicar periódicamente un precio nacional de referencia para los combustibles.

El Ministerio deberá calcular con base en los precios internacionales, los costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución, así como márgenes razonables de comercialización y el monto del subsidio.

El financiamiento del subsidio podría alcanzar hasta Q 3,480 millones mediante ampliaciones y readecuaciones presupuestarias contempladas en la iniciativa de ley. (Foto: Archivo / Soy502)

La iniciativa también asigna funciones de supervisión a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), la SAT y la Contraloría General de Cuentas para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.

El proyecto incorpora, además, un régimen de control para evitar el uso indebido del beneficio.

Prohíbe exportar, reexportar o trasladar fuera del territorio nacional gasolina regular o diésel que haya recibido el apoyo estatal y ordena que cualquier posible caso de contrabando o defraudación aduanera sea puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la SAT.

También prevé sanciones administrativas para las estaciones de servicio que no trasladen el subsidio al consumidor final y obliga al Organismo Ejecutivo a emitir el reglamento de la ley en un plazo máximo de cinco días después de su entrada en vigor.