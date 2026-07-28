TSE desarrollará aplicación para denunciar campaña anticipada

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El TSE contempla la creación de una aplicación que permita reportar o denunciar campaña anticipada.

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Un mecanismo que servirá para la denuncia de campaña anticipada a través de una aplicación se ésta trabajando en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto con el objetivo de que el ciudadano pueda denunciar, principalmente con imágenes actos de campaña anticipada.

El jefe de la Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (UEMCEO), Pablo Portocarrero, aseguró que la propuesta contempla su utilización y disposición por medio del ciudadano para que denuncie actos propios de campaña anticipada.

El jefe de la UEMCEO, Pablo Portocarrero, anunció la creación de una aplicación desde la cual el ciudadano podrá reportar actos de campaña anticipada. (Foto: TSE/Soy502)

Se trata de una aplicación en la que se podrá tener acceso, junto a la página oficial y redes sociales del TSE, en tiempo real a cargar fotos y presentar links para presentar su denuncia.

Dijo con esto, será la Inspección General del TSE la entidad encargada de conocer cada queja para formar el expediente respectivo y proceder con la investigación del caso.

Por último, Portocarrero señaló que esta iniciativa se viene trabajando desde la mesa de prevención y seguridad para que se pueda denunciar cualquier acto considerado como campaña anticipada.