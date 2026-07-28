TSE aprueba compras por excepción para ejecutar en las elecciones 2027

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El Tribunal Supremo Electoral aprobó compras por excepción para agilizar la organización y contrataciones para las Elecciones Generales del año 2027.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó un procedimiento de adquisición bajo la modalidad de excepción que permitirá agilizar las compras y contrataciones necesarias para la organización de las Elecciones Generales de 2027.

La medida fue oficializada mediante el Acuerdo 243-2026, que se fundamenta en los artículos 1, 121, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 142 y 144 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85 y sus reformas).

La medida se oficializó con el Acuerdo 243-2026, amparado en la Ley Electoral y en la Ley de Contrataciones del Estado para periodos electorales. (Foto: Soy502)

Asimismo, toma como base el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado, que permite realizar adquisiciones bajo la modalidad de excepción durante el ejercicio fiscal en que se desarrollen procesos electorales o consultas populares.

Según el acuerdo, este mecanismo responde a la necesidad de atender de manera oportuna los requerimientos institucionales relacionados con el proceso electoral, debido a que los plazos establecidos para las cotizaciones y licitaciones a través de Guatecompras podrían no ser suficientes para cubrir las necesidades operativas.

El procedimiento establece que las adquisiciones de bienes, suministros y servicios deberán desarrollarse bajo los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad del gasto público.

El mecanismo responde a que las licitaciones y cotizaciones ordinarias en Guatecompras resultan insuficientes para la urgencia operativa de las elecciones. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, contempla la integración de Juntas Receptoras de Ofertas y Comisiones Receptoras y Liquidadoras de carácter permanente para agilizar la gestión administrativa durante las elecciones y eventuales consultas populares.

De igual forma, el Departamento de Compras y Contrataciones será el encargado de coordinar estos procesos y elaborar las actas correspondientes, las cuales permanecerán bajo el resguardo de esa dependencia.