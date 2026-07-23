El turismo internacional dejó más de US$142 millones en el país

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Un incremento en el gasto con tarjeta, mayor percepción de seguridad y la diversificación de mercados marcan el balance del sector durante el primer semestre de 2026.

El sector turístico de Guatemala cerró el primer semestre de 2026 con un balance positivo en sus principales indicadores de rendimiento, impulsado por un crecimiento en el ingreso de divisas mediante consumo electrónico, una mejor valoración internacional del destino y un aumento general en el flujo de viajeros no residentes.

De acuerdo con el reporte presentado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), entre enero y junio el país contabilizó el ingreso de 1,625,849 visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al tiempo que la percepción global sobre la experiencia en el país mejoró un 3.7%.

La percepción global sobre la experiencia en el país mejoró un 3.7%, según los datos oficiales. (Foto: INGUAT/Soy502)

Diversificación de mercados

Durante el mes de junio, la dinámica de llegada de viajeros mostró un comportamiento diferenciado que reflejó avances en la estrategia para reducir la dependencia de los emisores tradicionales.

En ese sentido, se registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes procedentes de mercados de larga distancia y regionales, destacando Colombia con un alza del 42%, Japón con un 39%, Rusia con un 30% y Australia con un 29%.

Entre enero y junio último, ingresaron al país 1,625,849 visitantes internacionales. (Foto: INGUAT/Soy502)

Asimismo, países como Belice, Argentina, Panamá y el Reino Unido reportaron crecimientos de doble dígito, compensando la desaceleración puntual en los flujos provenientes de El Salvador y Estados Unidos.

"Los resultados respaldan la estrategia de mercadeo y promoción turística que impulsa el INGUAT, para atraer visitantes de los mercados estratégicos más importantes del mundo, fortalecer los mercados tradicionales y ampliar la presencia de Guatemala en nuevos segmentos internacionales", se lee el comunicado.

Impacto de la conectividad

Según el informe del INGUAT, El comportamiento del mercado estadounidense experimentó una contracción durante junio debido a una combinación de factores logísticos y económicos en la región.

Según la entidad rectora del turismo, la reducción del 4% en el flujo de viajeros desde Estados Unidos coincidió con una baja del 20.3% en los asientos aéreos programados y un aumento del 73% en la tarifa promedio de los boletos de avión, los cuales pasaron de US$276 a US$478.

A este escenario se sumó la reconfiguración temporal de las rutas aéreas globales motivada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque el interés de búsqueda de vuelos hacia Guatemala desde suelo norteamericano creció un 65%.

"El comportamiento registrado muestra que el destino avanza hacia una etapa de mayor madurez, con una demanda más diversificada, mejores valoraciones de la experiencia turística y un interés creciente por conocer el país", según el reporte del INGUAT.

Pese a la reconfiguración temporal de las rutas aéreas globales debido a la Copa Mundial 2026, el interés de búsqueda de vuelos hacia Guatemala desde EE.UU. creció un 65%. (Foto: Canva/Soy502)

Gasto e indicadores digitales

En el ámbito económico, el consumo medido a través de transacciones bancarias reflejó un dinamismo favorable para la cadena de valor local.

Durante el primer trimestre del año, el gasto acumulado por visitantes internacionales mediante tarjetas Visa superó los US$142.2 millones, lo que equivale a un aumento del 13% interanual tras contabilizarse más de 2.8 millones de operaciones.

Estados Unidos se mantuvo como el mayor emisor de gasto con US$78.5 millones, seguido por incrementos destacados de viajeros provenientes de México con un 22% y Alemania con un 21%.

Paralelamente, la medición de reputación digital efectuada por la firma de inteligencia turística Mabrian determinó que la percepción de seguridad en Guatemala aumentó un 4.4%, superando a destinos competidores en la región., según el INGUAT.

La satisfacción con la planta hotelera también creció un 1.9%, registrando sus niveles de aceptación más altos entre turistas procedentes de México, Países Bajos y Colombia, detalló la institución.