Turismo afectado: puente colapsa de manera parcial en Petén

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Visitantes han tenido que caminar aproximadamente 500 metros para llegar a su destino ante restricción por colapso parcial de puente.

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El colapso de una parte del puente relleno que conecta Santa Elena con la Isla de Flores, Petén, ha generado complicaciones para vecinos, comerciantes y, principalmente, para los turistas que visitan uno de los destinos más emblemáticos del departamento.

Francisco Guzmán, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Petén, indicó que una evaluación técnica determinó la existencia de riesgo de nuevos derrumbes, por lo que se recomendó limitar el tránsito vehicular.

Ante ello, los visitantes ahora deben recorrer a pie un tramo de aproximadamente 500 metros para llegar a su destino, ya que el ingreso de vehículos está permitido únicamente para residentes.

Los turistas han tenido que caminar aproximadamente para llegar a su destino. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

El alcalde de Flores, Eduardo Méndez, señaló que la búsqueda de una solución definitiva se encuentra en trámite desde hace más de un año, pero siguen a la espera de que autoridades presten atención al caso.

Sin embargo, hace un mes el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se desligó de la responsabilidad directa sobre la reparación, argumentando que el puente no forma parte del inventario oficial de la red vial nacional, por lo que está bajo competencia de la municipalidad de Flores.

Una parte del puente colapsó, por lo que se ha prohibido el paso vehicular para los visitantes. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Ruta alterna

Como alternativa temporal, además del recorrido a pie, los visitantes pueden utilizar transporte acuático para cruzar hacia la isla. El servicio de lancha tiene un costo que oscila entre Q5 y Q10 por persona.

Conred también informó que durante la actual temporada de lluvias se han reportado daños en seis puentes a nivel nacional.