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¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre nueva vacante

  • Por Jessica González
14 de abril de 2026, 12:49
Si andas buscando trabajo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

Si andas buscando trabajo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

Si quieres unirte al equipo, envía tu hoja de vida.

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El Zoológico La Aurora abrió una nueva plaza para los guatemaltecos que buscan una oportunidad de trabajo.

La plaza disponible es para Cajero/Atención al cliente.

Estos son los requisitos: 

  • Título de nivel diversificado.
  • Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
  • Habilidad en el manejo de efectivo y cuadre de caja.
  • Actitud amable y positiva.
  • Orientado al servicio al cliente.
  • Honrado, ordenado y muy disciplinado.

Si deseas aplicar, envía tu CV al correo: direccionzoo.bancodecandidatos@gmail.com

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