¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre nueva vacante

Si quieres unirte al equipo, envía tu hoja de vida.
OTRAS NOTICIAS: ¡Por un pasajero! Conductores y ayudantes se van a los golpes en la Roosevelt (video)
El Zoológico La Aurora abrió una nueva plaza para los guatemaltecos que buscan una oportunidad de trabajo.
La plaza disponible es para Cajero/Atención al cliente.
Estos son los requisitos:
- Título de nivel diversificado.
- Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
- Habilidad en el manejo de efectivo y cuadre de caja.
- Actitud amable y positiva.
- Orientado al servicio al cliente.
- Honrado, ordenado y muy disciplinado.
Si deseas aplicar, envía tu CV al correo: direccionzoo.bancodecandidatos@gmail.com