¡Por un pasajero! Conductores y ayudantes se van a los golpes en la Roosevelt (video)

Empezaron discutiendo y terminaron a golpes.
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Los conductores y ayudantes de dos buses extraurbanos, de rutas cortas, se fueron a los golpes en la 1a. avenida de la zona 7, calzada Roosevelt.
Según testigos, la discusión se originó por que ambos pilotos querían llevarse a un pasajero.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para controlar la situación.
No se reportaron heridos.
Estas son las imágenes: