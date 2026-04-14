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¡Por un pasajero! Conductores y ayudantes se van a los golpes en la Roosevelt (video)

  • Por Jessica González
14 de abril de 2026, 08:07
Los involucrados se lanzaron varios puñetazos. (Foto: captura de video)

Los involucrados se lanzaron varios puñetazos. (Foto: captura de video)

Empezaron discutiendo y terminaron a golpes.

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Los conductores y ayudantes de dos buses extraurbanos, de rutas cortas, se fueron a los golpes en la 1a. avenida de la zona 7, calzada Roosevelt. 

Según testigos, la discusión se originó por que ambos pilotos querían llevarse a un pasajero. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para controlar la situación. 

No se reportaron heridos. 

Estas son las imágenes: 

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