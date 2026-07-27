Unifut va va por el boleto a la final de la Copa Interclubes de la UNCAF

Tras firmar un paso perfecto en sus dos primeras presentaciones, Unifut afrontará este martes su último compromiso de la fase de grupos de la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF ante Real Estelí (7:30 p. m.), con la mira puesta en asegurar su clasificación a la gran final.
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La escuadra guatemalteca llega fortalecida luego de imponerse a CF Under (3-1) y a Caribbean Stars (1-0) en las jornadas anteriores, resultados que la mantienen en la cima del Grupo A. Con un empate o una victoria ante las anfitrionas, el conjunto chapín aseguraría el liderato y el boleto al partido por el título.
Además de mantener el invicto, las dirigidas por "Mincho" Monterroso buscarán conservar el nivel ofensivo y la solidez defensiva que han mostrado durante el torneo, aspectos determinantes para su impecable rendimiento hasta el momento.
De sellar su clasificación como líder de grupo, Unifut se mediría en la gran final ante el primer lugar del Grupo B, puesto que apunta a ser para LD Alajuelense, equipo que viene de vencer a Napoles y a Chorrillo (3-0 ambos partidos) y que necesita de un empate o una victoria ante Alianza para asegurar la cima.
En caso de que tanto las chapinas como las ticas logren su boleto al juego por el título, se enfrentarían el 31 de julio en el Estadio Miguel C. Buitrago.