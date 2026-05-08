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Se van a los golpes en pleno tránsito de Mazatenango (video)

  • Por Jessica González
08 de mayo de 2026, 09:28
Las imágenes se viralizaron en redes sociales. (Foto: servicios)

Las imágenes se viralizaron en redes sociales. (Foto: servicios)

La violencia en el tránsito sigue imparable, esta vez se vivió una brutal escena en una de las calles de Mazatenango.

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Dos mujeres que se conducían a bordo de una motocicleta se fueron a los golpes en plena vía pública de la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que ambas de bajan del vehículo y se agreden físicamente en medio de la calle, mientras paralizan el paso.

Las mujeres, entre jalones de pelo y manotazos, terminan en el suelo.

Mira aquí el video: 

El parque de motocicletas en el país ha crecido exponencialmente, superando los 2.4 millones de unidades.

Esta saturación, junto a la falta de educación vial, provoca que conflictos por el derecho de vía desemboquen en actos violentos que afectan la movilidad en arterias principales del país.

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