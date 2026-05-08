Capturan a presunto implicado en ataque contra agente de PMT

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El supuesto implicado fue capturado mientras conducía en aparente estado de ebriedad.

EN CONTEXTO: ¡Queda grabado! Captan ataque contra agente de la PMT en Salamá (video)

Fredy Ardany Orozco Jaibal, de 32 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de presuntamente participar en el ataque armado contra una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en Salamá, Baja Verapaz.

La detención se registró en la 2a. calle frente al numeral 08-31, barrio La Alcantarilla, zona 1 de ese municipio, cuando los agentes le dieron alcance mientras conducía una motocicleta en aparente estado de ebriedad.

(Foto: PNC)

Según el reporte oficial, no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación.

Durante la diligencia, las autoridades le incautaron cuatro recipientes conocidos como "colmillos", que contenían polvo blanco con características similares a cocaína, a la espera de las pruebas correspondientes.

Las investigaciones y el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitieron identificarlo como uno de los presuntos responsables del ataque armado contra la agente de PMT.

De acuerdo con la PNC, después del hecho el detenido habría recogido en motocicleta al otro implicado, del que aún se desconoce el paradero.

Así fue el ataque:

Una mujer de la PMT atacada a balazos en Salamá, Baja Verapaz; los bomberos la estabilizaron y trasladaron en estado delicado a un centro asistencial. pic.twitter.com/NY1hlmW4Wk — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) May 7, 2026

Realizan allanamientos

Esta mañana de viernes, la PNC, en coordinación con la fiscalía de delitos contra la vida desarrollan tres allanamientos en Salamá, Baja Verapaz, en búsqueda del responsable