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Vecinos se sorprenden al localizar el cuerpo de un hombre sin vida en la vía pública

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
23 de julio de 2026, 19:13
La persona no contaba con signos vitales a la llegada de los bomberos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La persona no contaba con signos vitales a la llegada de los bomberos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Vecinos llamaron a los Bomberos Municipales al localizar a una persona sin vida en la vía pública.

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Llamadas alertaron a Bomberos Municipales sobre una persona inconsciente sobre la vía pública en la zona 12 de Villa Nueva.

Los socorristas se dirigieron a la la 21 calle y 6a. avenida, donde localizaron al hombre y tras las revisiones correspondientes, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Durante las inspecciones, indicaron que no contaba con señales de violencia, por lo que no se pudo establecer la causa del deceso.

Agentes policiacos se quedaron a cargo del resguardo de la escena, en espera del arribo de peritos del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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