¡Fuerte accidente! Choque deja autos destruidos en Autopista Palín-Escuintla

Dos personas resultaron con heridas y los socorristas las trasladaron a centros asistenciales.
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Durante la mañana de este viernes 12 de junio, los Bomberos Voluntarios atendieron un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 52 de ruta al Pacifico, sobre la autopista Palín-Escuintla,
Por causas que aun se desconocen, un vehículo tipo pickup y camioneta agrícola colisionaron, dejando su estructura dañada y a dos de sus tripulantes con heridas.
Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un hombre que presentaba posible trauma craneoencefálico y una mujer que tenía heridas en el rostro. Los afectados fueron estabilizados y posteriormente trasladados a centros asistenciales.
Cierre temporal
Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se dirigieron al lugar para dar seguimiento a la colisión y brindar apoyo debido al cierre del carril izquierdo y central en dirección al norte.
Las autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes.