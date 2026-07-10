Víctima denuncia extorsión y responsables terminan tras las rejas

Seis personas fueron capturadas este 10 de julio en distintos puntos del departamento de Guatemala, relacionadas a un caso de extorsión indicó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó las diligencias en la zona 12 de Villa Nueva; zona 2 de Santa Catarina Pinula; zona 6 de Chinautla y zonas 6 y 7 de Mixco.

Las personas capturadas amenazaban a la víctima con atentar contra sus colaboradores y pasajeros. (Foto: MP)

El MP también indicó que este operativo se realizó en seguimiento a una denuncia presentada por una persona que da servicio de transporte público en el departamento de Guatemala.

Según relató el denunciate ya había sido amenazado de pagar una cantidad de semanal para no atentar con la vida de sus colaboradores y pasajeros.

Además, recibió dichas amenazas a través de llamadas telefónicas y se le exigió el pago de Q1 mil 350 semanales.

Tras las capturas, las personas sindicadas fueron trasladadas y puestas a disposición de la justicia, donde deberán solventar su situación penal.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos del departamento de Guatemala. (Foto: MP)