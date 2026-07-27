Goleador, ídolo y leyenda: El legado de Óscar Sánchez Rivas que sigue vivo

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Con 258 goles y un legado imborrable, Óscar "El Conejo" Sánchez Rivas es uno de los mayores ídolos en la historia

Nacido el 15 de julio de 1955 en la cálida región de Escuintla, Óscar Enrique Sánchez Rivas mostró desde muy joven una afinidad natural con el balón que lo llevó a destacar en torneos locales antes de irrumpir con fuerza en la máxima categoría.

Debutó profesionalmente a mediados de la década de los setenta con equipos como Laboratorios Jiménez y Ases del Minar de Tiquisate llamó rápidamente la atención de los cazatalentos de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, pues su velocidad mental y su capacidad para anticiparse a los defensas rivales eran cualidades extraordinarias para un atacante de su edad que apenas daba sus primeros pasos en el profesionalismo.

El "Conejo" Sánchez nació en Escuintla. (Foto: Archivo)

El glorioso paso

Su consagración definitiva llegó al vestir los colores de Comunicaciones FC, el club de sus amores y el escenario donde se convirtió en una leyenda eterna al anotar la impresionante cifra de 165 goles oficiales con la camiseta crema.

Durante esta etapa dorada, Óscar Sánchez Rivas no solo conquistó múltiples campeonatos de liga que llenaron de orgullo a su afición, sino que se coronó cuatro veces consecutivas como el máximo artillero del certamen local y lideró de forma magistral al equipo en la histórica obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1978, un hito que hasta el día de hoy se recuerda con enorme respeto en toda la región.

Óscar el "Conejo" Sánchez portó la Azul y Blanco con orgullo. (Foto: Asociación de Cronistas Deportivos)

Trayectoria en otros clubes

A lo largo de su extensa y exitosa carrera, el delantero también aportó su talento a otras instituciones de gran tradición en el país como Municipal, Aurora, Galcasa, Cobán Imperial e Izabal Juventud Católica; sumando además una valiosa experiencia internacional al jugar en El Salvador con el Club Deportivo Águila.

Finalmente, tras dejar una estela de goles y grandes jugadas en cada uno de estos planteles, cerró su ciclo como futbolista en el Deportivo Escuintla a los 37 años de edad, despidiéndose de las canchas como los grandes.

El futbolista Óscar Sánchez tuvo la oportunidad de conocer a figuras internacionales del espectáculo. (Foto: Asociación de Cronistas Deportivos)

Récords y reconocimientos

Los números que dejó el atacante en las redes son el reflejo de su consistencia en el área y su nombre figura con letras de oro en los libros estadísticos gracias a que es el segundo máximo goleador histórico de la Liga Nacional con un total de 258 goles.

Esta impresionante cuota goleadora se complementa con el récord absoluto de anotaciones que aún mantiene en Comunicaciones FC, una marca que parece inalcanzable en el futbol moderno y que motivó a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) a elegirlo en 1999 como el mejor jugador de Guatemala del siglo XX, ubicándolo además en el puesto 19 de toda la región de Concacaf.

El "Conejo" siempre sudó las camisolas que defendió. (Foto: Asociación de Cronistas Deportivos)

Legado en la Selección de Guatemala y etapa como entrenador

Con la camiseta de la Selección de Guatemala, el "Conejo" disputó compromisos fundamentales entre 1976 y 1989, destacando de manera muy especial su participación en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde el combinado nacional se midió con gran valentía ante potencias internacionales de la época.

Tras colgar las botas, su amor incondicional por el deporte lo impulsó a trasladar todos sus conocimientos al banquillo, para trabajar activamente en la formación de nuevos talentos en las categorías inferiores de la federación nacional.

Durante el funeral del emblemático jugador Óscar Sánchez. (Foto: Archivo)

El histórico goleador falleció el 25 de julio de 2019 en la ciudad de Guatemala, dejando un vacío inmenso en el corazón de los aficionados que aún recuerdan sus gambetas y celebran el eterno legado de un futbolista verdaderamente irrepetible.