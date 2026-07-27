¡Histórico! Viviana Aroche conquista el oro panamericano y va rumbo a Lima 2027

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La atleta guatemalteca Viviana Aroche gana el oro en Medellín 2026, impone récords y asegura su boleto a Lima 2027.

Cuando salió de su municipio natal, en Morazán, El Progreso, para continuar sus estudios de diversificado en Salamá, Viviana Aroche no se imaginaba el renombre que obtendría como atleta.

Sus dotes como deportista fueron apoyados por su padre, Ronald Aroche, quien la entrenó durante dos años antes de que partiera a la cabecera de Baja Verapaz.

Aroche conquistó su tercera carrera de San Silvestre consecutiva a finales del año pasado. (Foto: Viviana Aroche)

Los triunfos que obtuvo como corredora escolar cimentaron la trayectoria que la llevó a sobresalir a nivel regional, departamental, nacional e internacional.

A través de sus redes sociales, comparte sus participaciones en las carreras de las que forma parte, como en la más reciente llevada a cabo en Colombia.

En esta volvió a poner en alto el nombre del país al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 10 mil metros planos durante el Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores Medellín 2026.

La joven sobresalió en la pasada edición de los Juegos Bolivarianos, celebrados en Perú. (Foto: Viviana Aroche)

Palmarés

La transición de 2024 a 2025 fue testigo de su tercer triunfo consecutivo en la rama femenina de la carrera de San Silvestre, disputada en Ciudad de Guatemala.

Poco después, el 26 de enero conquistó el primer lugar de la carrera Max Tott al completar el recorrido en 1:15.16.

La carrera Max Tott disputada en enero de 2025 le fue dedicada. (Foto: Viviana Aroche)

En abril pasado impuso una nueva marca centroamericana al completar el trayecto de 10 mil metros planos del Bryan Clay Invitational celebrado en Azusa, California, con un tiempo de 32 minutos y 45 segundos.

La joven superó su propio registro impuesto hace dos años, en la misma competencia, cuando llegó a la meta a los 33 minutos y 10 segundos.

En la Media Maratón de Cobán se quedó en el primer lugar. (Foto: Viviana Aroche)

Por último, el 24 de mayo batió la marca centroamericana impuesta hace dos años por la costarricense Diana Bogantes en carreras 10K.

Además, Viviana completó la Ruta Villa de Laredo, disputada en España, en 33 minutos y 19 segundos, un minuto menos que el récord anterior.

La atleta de alto rendimiento continúa con los entrenamientos. (Foto: Viviana Aroche)

Logros obtenidos en 2026

Conquistó la medalla de oro en los 10,000 metros del Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores Medellín 2026 con un tiempo de 34:41.95, logrando su pase directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Rompió una sequía nacional de 34 años al ganar la edición 50 de la Medio Maratón Internacional de Cobán 2026 en la categoría femenina con un tiempo de 1:17:12.

Se convirtió en la primera mujer de su país en ganar en un mismo año el Medio Maratón Max Tott y el de Cobán.

Impuso una nueva marca nacional y centroamericana de 15:26.60 en los 5,000 metros durante el Bryan Clay Invitational celebrado en California.

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