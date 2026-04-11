¡Impresionante! Así se ilumina la ciudad de Guatemala de noche (video)

Un video tomado de noche mostró la belleza de la ciudad de Guatemala y la ajetreada vida de los pobladores.
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A través de sus redes, "Pablo Galindo 360" mostró un recorrido de la urbe iluminada.
En el clip se puede observar los edificios de zona 14, las vallas electrónicas y los autos que se trasladan por el área en la hora pico.
Galindo destaca por su trabajo al retratar el país a través de su dron. Todas las vistas desde arriba son impresionantes.
Amaneceres, volcanes, sitios arqueológicos, parques nacionales, ciudades, selvas, muchos rincones han sido retratados por el fotógrafo guatemalteco.
Su proyecto "Guate 360" es uno de los más vistos en redes, por el ángulo de Guatemala que muestra.
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