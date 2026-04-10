Loros nuca amarilla son vistos de nuevo la USAC

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Más miembros de la parvada de loros nuca amarilla fueron vistos en las copas de los árboles de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

EN CONTEXTO: Captan loros de nuca amarilla en el campus central de la Usac

Mientras el recinto educativo permanece cerrado un aproximado de seis aves de la especie amazona auropalliata se encuentran en época de reproducción, cuya fecha es de febrero a mayo en Guatemala.

Los loros pueden son vistos en el S3. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

A través del lente de Fredy Hernández se aprecia a algunos miembros del grupo peleando por territorio. Guillermo Silvestre también captó al grupo y lo grabó a inmediaciones del edificio S3 de la casa de estudios.

Estos pájaros sobrevuelan los barrancos en la zona 12 capitalina, también han sido vistos ejemplares en zona 15 y 16. La reducción de su hábitat hace que estos grupos se muevan a la urbe.

Foto: Fredy Hernández/Soy502.

Loros de nuca amarilla

Se trata de una especie de ave psitaciforme de la familia Psittacidae. Habita en selvas entre el sur de México y América Central. ​

Recientemente fue declarada como especie en peligro crítico de extinción por la Lista Roja de la UICN debido a una disminución dramática en la extensión de su área de distribución, ha perdido más del 92% de su población salvaje en las últimas tres generaciones.

La disminución de su población se debe a la deforestación y la captura para el comercio ilegal de loros como mascota.

Este loro imita fácilmente los sonidos y en cautiverio, el habla humana, razón por la que es popular en la avicultura.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP recomienda que si ves un ejemplar silvestre no lo molestes, podría estar de paso. Si lo vez en una zona de peligro o detectas un caso de tráfico ilegal llama a las autoridades correspondientes.

MP: 3756-8368

PNC/DIPRONA 3032-5596

DIPRONA 4023-1746

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