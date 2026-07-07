VIDEO: momento en que agente sufre un ataque armado en Izabal

El hombre discutió con dos agentes y terminó disparando contra uno de ellos.
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Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido tras un ataque armado registrado en Los Amates, Izabal.
El hecho ocurrió cuando dos agentes se estacionaron frente a un local, en donde aparentemente un hombre ingería bebidas alcohólicas.
Al acercarse, comenzaron a discutir y entre el forcejeo, el hombre sacó arma y disparó contra uno de los agentes, dejándolo herido sobre el asfalto.
Mira aquí el video:
Tras disparar, el sujeto salió huyendo, pero más adelante fue alcanzado por varios agentes.
Imágenes posteriores al ataque:
Según información preliminar, el hombre que disparó murió en un centro asistencial, mientras que el agente fue atendido por los socorristas.