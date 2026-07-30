Tras crimen en Villa Canales: ubican cámaras clandestinas de terroristas

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Las autoridades continúan con el retiro de cámaras de vigilancia no autorizadas y en esta ocasión el operativo fue realizado en Villa Canales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 30 de julio sobre el retiro de cámaras clandestinas en la aldea Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales.

Esto ocurrió durante un operativo realizado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Delitos Contra la Vida.

De acuerdo con las autoridades, dichas cámaras fueron instaladas sin autorización en lugares públicos y que eran utilizadas por integrantes de organizaciones terroristas.

Las cámaras habrían sido colocadas ilegalmente por organizaciones terroristas. (Foto: PNC)

Durante el presente han sido retiradas decenas de cámaras clandestinas en distintos puntos del país, como en las zonas 18 y 7 de la ciudad, y en San Pedro Ayampuc.

La finalidad con la que fueron instalados estos dispositivos era para vigilar a los vecinos del sector y a las fuerzas de seguridad cuando llegaban a realizar operativos o allanamientos, según ha indicado la PNC.

Los terroristas vigilaban las calles de Boca del Monte. (Foto: PNC)

Masacre en Boca del Monte

Estas acciones policiales ocurren días después de que ocurriera una masacre en una vivienda en Boca del Monte, Villa Canales. En ese lugar seis personas fallecieron y dos resultaron gravemente heridas.

El incidente armado ocurrió durante la noche del 25 de julio en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte.

De acuerdo con información de la PNC, las víctimas se encontraban reunidas dentro de una vivienda celebrando un cumpleaños. En ese momento, la puerta del inmueble permanecía abierta y, mientras se quemaban cohetes, sujetos desconocidos aprovecharon para iniciar el ataque armado y confundir el sonido.

Las víctimas fueron identificadas como:

Lester Joel García, de 23 años

Kevin Antonio Bol, de 18 años

Boris Israel Tello Reyes , de 29 años

Samuel Isai Ramos Monterroso, de 17 años

José Antonio Juárez Orellana, de 20 años

María Eugenia Reyes Morales, de 59 años

Asesinato de influencer "La MiAmor"

Los proyectiles alcanzaron a las víctimas, entre ellas María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, conocida en redes sociales como "La MiAmor", quien realizaba videos de comedia y de su cotidianidad por TikTok, en donde contaba con más de 40 mil seguidores.

"La MiAmor" compartía contenido junto a su hijo Pako en TikTok, con quien realizaba videos de humor y chistes donde mostraban su relación como madre e hijo.

Francisco Tello Reyes, mejor conocido por sus seguidores como el "Pako", publicó un video luego de la muerte de su madre.

"En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos; gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras mi amor", dijo "Pako" para honrar a su madre.

El video con el que Pako recuerda a su madre muestra la dinámica que ambos compartían, marcada por bromas, chistes y momentos de complicidad que acostumbraban compartir.