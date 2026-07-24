Conductor en estado de ebriedad choca contra otro vehículo en la zona 13

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Un motorista resultó herido tras haber sido chocado por un conductor bajo efectos del alcohol en la zona 13 de la ciudad.

Un hecho de tránsito se reportó este 23 de julio en la avenida Hincapié y 25 calle de la zona 13 de la ciudad.

Según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el conductor de un vehículo particular chocó contra un motorista, haciéndolo caer del vehículo.

Tras el hecho, se presentaron Bomberos Municipales, quienes atendieron al herido. También se hicieron presentes agentes de la PMT y al ver que el conductor del automóvil actuaba de manera extraña, se realizó una prueba de alcoholemia.

Segundos después de realizar la prueba, el resultado fue de 0.400 gramos de alcohol por cada litro de sangre.

Al confirmar el hecho, fue sancionado con la multa conforme a la normativa vigente de Q 5,000.

La PMT expresó que conducir en estado de ebriedad no solo infringe la ley, sino también pone en peligro la vida de pasajeros, peatones y demás usuarios de la vía.