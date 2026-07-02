Video: Así fue embestido un grupo de monjes por una camioneta

El conductor de la camioneta implicada, era un niño de 11 años que habría tomado el vehículo sin el permiso de los pobres.
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Un grupo de monjes durante un peregrinaje, fue embestido por una camioneta, la cual era conducida por un niño de 11 años en la provincia noroccidental de Mukdahan, en Tailandia.
El grupo que estaba conformado por 35 monjes y cinco seguidores laicos realizaba una caminata por la carretera cuando fueron impactados.
De este hecho se reportó que nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos.
Según la policía, el niño tomó la camioneta de sus padres sin permiso y perdió el control del vehículo chocando contra los monjes.
Cinco de los monjes murieron en el sitio del accidente y otros tres fallecieron en el hospital y momentos más tarde se confirmó la muerte de un noveno monje. Además cuatro monjes se encuentran en estado crítico en el mismo hospital y otros diez presentan heridas graves.
Por medio de un video captado por una cámara de vigilancia se logró documentar el momento en el que el vehículo que iba a gran velocidad termina arrollando al grupo de monjes.
Estas son las fuertes imágenes: