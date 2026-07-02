Tailandia: Mueren nueve monjes embestidos por camioneta conducida por un niño

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Las autoridades tailandesas indicaron que más de más de 20 monjes resultaron heridos durante la colisión.

Nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser embestidos por una camioneta, la cual era conducida por un niño de 11 años.

El hecho sucedió durante un peregrinaje en Tailandia, informó la policía local. El grupo de 35 monjes y cinco seguidores laicos realizaba un peregrinaje junto a la carretera cuando fueron impactados.

El accidente sucedió en la provincia noroccidental de Mukdahan cuando ocurrió el incidente.

Varios monjes perdieron la vida tras el accidente en Tailandia. (Vía: AFP)

"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa" del accidente, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la policía provincial de Mukdahan.

"Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal", agregó.

Según la policía, el niño tomó la camioneta de sus padres sin permiso y perdió el control del vehículo chocando contra los monjes.

Nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser embestidos por una camioneta. (Vía: AFP)

"Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando 'Buddho, Buddho'", un mantra de meditación, declaró un monje identificado como Phra Sompong.

"Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad", señaló. "Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires", añadió.

Cinco de los monjes murieron en el sitio del accidente y otros tres fallecieron en el hospital y momentos más tarde se confirmó la muerte de un noveno monje. Además cuatro monjes se encuentran en estado crítico en el mismo hospital y otros diez presentan heridas graves.

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en Tailandia por el incumplimiento de las normas de circulación. (Vía: AFP)

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda, por lo que es habitual verlos participar en ceremonias y procesiones públicas, así como recibir ofrendas de la población.

Cabe resaltar que Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo.

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes y suelen estar asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el insuficiente cumplimiento de las normas de circulación.

*Con información de AFP