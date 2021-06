El video que muestra "ovnis" rodeando un barco de la Armada de EE.UU.

El video muestra múltiples objetos que aparecen alrededor del buque naval en julio del 2019.

EN CONTEXTO: El Pentágono confirma que el video filtrado de un ovni es auténtico

Un video del radar del buque de guerra de EE.UU, frente a la costa de California, plantea preguntas sobre la existencia de ovnis.

Las imágenes llegaron antes de la publicación del próximo mes de un informe militar del Pentágono, el cual llama a estos "fenómenos aéreos no identificados".

El hombre que publicó el video es el documentalista Jeremy Corbell.

Ante lo ocurrido, el Pentágono indicó: "Puedo confirmar que las fotos y el video de referencia fueron tomados por personal de la Armada, el grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados incluyó estos incidentes en sus análisis en curso".

Jeremy Corbell dijo en su entrevista con CNN que durante los últimos dos meses a estado publicando una serie de estos videos. Durante el video se muestra que el buque de guerra fue rodeado por más de 14 ovnis a la vez afirmó Jeremy.

Mira el video aquí: