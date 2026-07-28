Rayo impacta el volcán de Fuego en Guatemala y queda grabado

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Un video compartido en redes sociales dejó evidenciado un momento impresionante en el volcán de Fuego.

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Personas que se encontraban cerca de la cumbre del volcán de Fuego, fueron testigos de un hecho natural impresionante que quedó captado en video.

En las imágenes se logró evidenciar que el volcán presentaba actividad ya que se logra captar el humo desde el cráter.

En cuestión de segundos, un rayo impacta y dejó a los visitantes atónitos por unos momentos y luego se escucha su reacción ante tal evento natural.

Tras la caída del rayo, el volcán sigue sacando humo, mientras las personas graban el momento.

Mira el video: