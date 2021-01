El Congreso de Estados Unidos suspendió el miércoles de urgencia una sesión destinada a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales luego de que partidarios del mandatario Donald Trump irrumpieran en el Capitolio.

Las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, fueron confinadas y los legisladores recibieron instrucciones de ponerse máscaras antigás y tumbarse en el suelo, según congresistas.

Los manifestantes ingresaron a ambas cámaras, según medios estadounidenses, así como a la rotonda del Capitolio, donde se utilizó gas lacrimógeno. En videos compartidos en rede sociales se observan los tensos momentos.

#BREAKING: Trump protesters seen attempting to break doors inside United States Capitol building pic.twitter.com/ufRr0nBH53 — I.E.N. (@BreakingIEN) January 6, 2021

#BREAKING: Clashes erupt between Trump supporters and police inside United States Capitol building pic.twitter.com/Ek1Sx5Zln3 — I.E.N. (@BreakingIEN) January 6, 2021

#BREAKING: U.S. Capitol put on lockdown due to ongoing protests; tear gas deployed pic.twitter.com/sC5Qwa0Wym — I.E.N. (@BreakingIEN) January 6, 2021

#BREAKING: Pro-Trump protesters enter U.S. Capitol pic.twitter.com/t5jgXnzKtn — I.E.N. (@BreakingIEN) January 6, 2021

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Los oficiales de policía del Capitolio sacaron sus armas para defender a los legisladores, según el congresista demócrata Dan Kildee, quien denunció un "ataque a Estados Unidos".

Trump, quien anteriormente pidió a sus partidarios que fueran al Congreso para presionar a los funcionarios republicanos electos para que se opusieran a la certificación de la victoria de Biden, desde entonces les ha pedido que eviten la violencia.

"Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país", dijo Trump pidiendo apoyo para la policía del Capitolio y los miembros de las fuerzas del orden. "¡Manténganse pacíficos!", añadió.

"Tomamos la cámara(...) Es nuestra", dijo a la AFP un manifestante. "Llegaría a sacrificarme para proteger mis derechos", insistió Jim Wood, otro manifestante de 60 años de New Hampshire.

Al menos un manifestante tuvo que ser evacuado por personal médico.

La alcaldesa de Washington ordenó un toque de queda a las 18:00 horas locales en la capital federal, que está programado para durar hasta las 06:00 del jueves por la mañana.