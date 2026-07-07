Viejos conocidos estarán en la despedida del "Moyo" Contreras

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Comunicaciones ya empezó a revelar a los primeros invitados especiales que formarán parte del partido de despedida de José Manuel el "Moyo" Contreras, una de las máximas leyendas en la historia del club crema.

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A través de sus redes sociales, la institución ha presentado a las primeras figuras que acompañarán al histórico capitán en el homenaje programado para el próximo viernes 17 de julio. El encuentro se disputará a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Cementos Progreso, donde la afición tendrá la oportunidad de rendir homenaje al 10.

AGUSTÍN HERRERA, CONFIRMADO ✅



El histórico goleador formará parte de los Amigos de Moyo en su partido de despedida ⚽



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Entre los primeros invitados confirmados destaca el mexicano Agustín Herrera, uno de los goleadores más recordados por la afición crema. También dirá presente Jairo Arriola, excompañero y uno de los grandes amigos de Contreras dentro y fuera de las canchas. La tercera figura anunciada es Juan José Paredes, histórico arquero protagonista del recordado hexacampeonato.

Además de estos nombres, se ha rumorado que el partido contará con la participación de otros futbolistas que, aunque no vistieron la camisola crema, mantienen una estrecha amistad con José Manuel.

JAIRO ARREOLA, CONFIRMADO ✅



El multicampeón crema y referente histórico de nuestra institución será parte de los Amigos de Moyo en su partido de despedida ⚽



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Los boletos para el partido de despedida ya se encuentran a la venta a través del sitio web de Comunicaciones (www.comunicacionesfc.com). Los precios son de Q50 para localidad General, Q100 en Preferencia, Q150 en Tribuna y Q200 en Palco.