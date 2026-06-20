VIDEO: Momento en que atacan a colombiana que iba a ver el Mundial

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Un viaje para ver el Mundial terminó en tragedia luego que una pareja colombiana fuera víctima de un ataque armado en México.

Un video de las cámaras de seguridad ubicadas en el Barrio Tepito, en Ciudad de México, mostraron el momento en que sujetos desconocidos habrían seguido a las víctimas de este ataque el pasado 8 de junio.

Según las autoridades mexicanas, el ataque fue directo y este video muestra cómo los desconocidos a bordo de una moto primero confirman que sea la pareja que viajaba a bordo de un vehículo particular color negro.

Momentos posteriores vuelven a pasar cuando el vehículo esperaba que el semáforo diera luz verde para avanzar, y es cuando inician a dispararles.

SIN DOCUMENTOS, SIN IDENTIFICACIONES, SALIERON del BARRIO… los CAZARON y los BAJARON

Así cazaron 2 tipos en moto a la pareja q iba en ese auto.

Pasaron, confirmaron q eran ellos y regresaron a disparar.

Hasta esta tarde nadie los ha identificado.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/Q7NZgTlvVB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 9, 2026

En el interior del transporte quedaron los cuerpos con múltiples disparos de Iván Darío Nieto, de 45 años, mejor conocido como "Siberiano" junto a su novia Alba Lucía Castañeda, quien habría llegado de Colombia a vivir un viaje soñado.

Alba Lucía, habría viajado a México para vivir el Mundial y emprender un negocio en el país.

(Foto: RRSS)

De acuerdo con José Isidro Castañeda, padre de Alba Lucía, le había pedido no viajar por desconocer la procedencia del dinero que decía tener su novio.

Luego del crimen, el padre de Alba habría dejado de recibir información de su hija. Fue hasta el 12 de junio que por medio de una amiga se confirmó que habría muerto.

Las autoridades mexicanas investigan el hecho mientras que amigos y familiares realizaron una colecta para poder subsidiar el traslado del cuerpo de Alba para Colombia.