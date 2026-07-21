Volcán de Fuego mantiene explosiones que provocan caída de ceniza

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Las explosiones han sido acompañadas de columnas de ceniza que han alcanzado hasta los 4,500 metros sobre el nivel de mar.

Durante las últimas horas se han reportado erupciones del volcán de Fuego, lo que ha alarmado a las comunidades cercanas al coloso.

De acuerdo con boletín vulcanológico, emitido este martes por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán de Fuego mantiene actividad de tipo vulcaniana.

Con esto, se registraron durante la noche y madrugada explosiones débiles a moderadas acompañadas de columnas de ceniza que alcanzaron alturas entre los 4,200 y 4,500 metros sobre el nivel del mar.

El volcán de Fuego ha mantenido su actividad tras una fuerte explosión registrada el pasado lunes. (Foto: Conred)

Las autoridades también informaron que la ceniza se dispersó hacia el oeste y suroeste del país, alcanzando hasta una distancia aproximada de 25 kilómetros, por lo que se reportó caída de partículas finas en la comunidad de Yepocapa.

Además, continúan registrándose avalanchas de material volcánico por los flancos oeste, suroeste y sur del volcán, algunas de las cuales alcanzan áreas con vegetación.

La ceniza se dispersó hacia el oeste y suroeste del complejo volcánico hasta una distancia aproximada de 25 kilómetros. (Imagen: Insivumeh)

Recomendaciones

Ante esta actividad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que mantiene coordinación con las autoridades locales y el monitoreo permanente.

Cabe destacar que se debe tener precaución por la caída de ceniza y se recomienda atender las restricciones establecidas por las autoridades, así como evitar acercarse al cráter o a las barrancas.

La Conred recomienda a la población de las comunidades cercanas proteger las vías respiratorias y los ojos en caso de caída de ceniza, cubrir depósitos de agua y reportar cualquier situación de emergencia al 119.