Volcán de Fuego presenta incremento de actividad

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Autoridades comparten recomendaciones ante la caída de ceniza que puede presentarse.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), compartió un comunicado donde alertaron sobre la actividad en el Volcán de Fuego.

De acuerdo con el boletín de la institución, el volcán de Fuego presenta un incremento en su actividad interna, evidenciado por el aumento de eventos sísmicos asociados al ascenso de magma.

Esto al presentar mayor incandescencia en el cráter, explosiones frecuentes y emisión de gases y ceniza. Además, la Conred indicó que la actividad volcánica podría mantenerse durante los próximos días o semanas.

Asimismo, no se descarta la formación de nuevos flujos de lava, un incremento de explosiones o incluso una evolución hacia una erupción mayor.

Las autoridades indicaron que puede persistir la formación de nuevos flujos de lava o un incremento en el número de explosiones. (Foto: Conred)

Las autoridades indicaron que podría registrarse caída de ceniza, la cual podría afectar comunidades cercanas dependiendo de la dirección y la velocidad del viento, por lo que la Secretaría Ejecutiva de la CONRED comparte algunas recomendaciones:

Cubrir depósitos de agua y alimentos ante posible caída de ceniza.

Utilizar mascarilla si se registra presencia de ceniza en su comunidad.

Evitar acercarse al cráter del volcán de Fuego y al sector conocido como "El Camellón".

Activar su Plan Familiar de Respuesta.

Tener lista su mochila de las 72 horas.

Mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Si bien, la actividad registrada hasta ahora no es un peligro. Las autoridades indican que ante cualquier evento que sobresalga de la normalidad, se llame a los cuerpos de emergencia.