Preocupación en playas de San Marcos por marea alta y crecida de ríos tras lluvias

La preocupación se ha apoderado de las distintas comunidades del municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, ante la crecida de marea y ríos luego de que se registraran intensas lluvias.

Las playas de dicho municipio han sido las más afectadas, ya que el mar se ha salido más de lo habitual, lo que ha provocado que el agua llegue hasta las áreas pobladas e incluso al casco urbano del sector.

Asimismo, se ha generado un incremento significativo en el caudal de los ríos Suchiate y El Naranjo, por lo que la amenaza de inundaciones hace temer a la población.

El alcalde de Ocós, Álvaro Guillermo López Rabanales, el Concejo Municipal y los vecinos, realizaron trabajos de llenado de costales con arena, los cuales serán utilizados para ayudar a mitigar el impacto de la marea y proteger las áreas afectadas.

Las autoridades municipales con apoyo de vecinos del sector llenaron costales que servirán para mitigar el impacto de la marea. (Foto: Muni Ocós)

Los costales de arena fueron colocados en las playas de Ocós para evitar que el mar se siga saliendo. (Foto: Muni Ocós)