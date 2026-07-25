¡Vuelve a temblar! Se registra un segundo sismo este sábado

Un nuevo sismo sorprendió a los guatemaltecos esta mañana.
OTRAS NOTICIAS: Temblor de 4.3 sacude parte del territorio nacional esta mañana de sábado
Un segundo temblor se ha registrado esta mañana de sábado 25 de julio.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que la magnitud fue de 4.4.
El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue el Océano Pacífico, ocurrió a las 07:47 horas, con una profundidad de 20.78.
El primer sismo fue sensible a las 06:00 horas y tuvo una magnitud de 4.3.