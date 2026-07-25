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¡Vuelve a temblar! Se registra un segundo sismo este sábado

  • Por Jessica González
25 de julio de 2026, 09:52
Este es el segundo sismo reportado este sábado. (Foto: archivo/Soy502)

Este es el segundo sismo reportado este sábado. (Foto: archivo/Soy502)

Un nuevo sismo sorprendió a los guatemaltecos esta mañana.

OTRAS NOTICIAS: Temblor de 4.3 sacude parte del territorio nacional esta mañana de sábado

Un segundo temblor se ha registrado esta mañana de sábado 25 de julio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que la magnitud fue de 4.4.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue el Océano Pacífico, ocurrió a las 07:47 horas, con una profundidad de  20.78.

Un segundo temblor ha sido reportado este sábado. (Foto: Insivumeh)
Un segundo temblor ha sido reportado este sábado. (Foto: Insivumeh)

El primer sismo fue sensible a las 06:00 horas y tuvo una magnitud de 4.3.

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