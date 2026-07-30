Xetulhá se suma a Xocomil con 40 toboganes y nuevas atracciones

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El nuevo parque acuático del Irtra llega con varias atracciones, áreas de descanso y mucho más.

A partir de este viernes 31 de julio, Xetulhá formará parte del complejo Irtra en Retalhuleu, uno de los destinos más visitados por miles de guatemaltecos.

Esta nueva área fue creada para que los visitantes disfruten de una experiencia novedosa y más divertida.

Aunque compartirá el mismo complejo turístico que el parque de Xocomil, Xetulhá fue creado como un parque independiente.

Su nombre proviene del idioma maya y significa "bajo el agua", concepto que se refleja en la arquitectura, jardines y ambientación del lugar, inspirada en la civilización maya y su relación con la naturaleza.

Las atracciones se concentran en 40 toboganes acuáticos. (Foto: cortesía Irtra)

Una de las características que más ha llamado la atención es su capacidad, pues el complejo ocupa 76,665 metros cuadrados, los cuales albergarán a 10 mil personas al mismo tiempo.

Nuevas atracciones

Las principales atracciones se concentrarán en un conjunto de 40 toboganes, los cuales permitirán vivir diferentes experiencias acuáticas.

Xetulhá es el nuevo parque acuático del Irtra. (Foto: cortesía Irtra)

El parque contará con Mundo Cambiante, un espacio exclusivo para los más pequeños, mientras que los adultos podrán aventurarse a Ola de Balam, un río rápido de olas de aproximadamente 464 metros.

También tendrá cabañas familiares, restaurantes temáticos, servicios de spa, áreas para eventos y piscinas para visitantes de todas las edades.