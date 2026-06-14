Autoridades identifican a extorsionistas en las rutas del país

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Un video mostró la cantidad que exige el crimen organizado para dejar pasar en los puntos fronterizos del país.

La Policía Nacional Civil (PNC) publicó un comunicado informando que tienen perfilados a los responsables de las extorsiones que se han generado en los últimos días en las principales carreteras del país.

"La PNC ya coordina con el Ministerio Público (MP) las acciones legales y operativos correspondientes para lograr la captura", afirman las autoridades a través de un comunicado, donde se logró ubicarlos por medio de unidades de inteligencia policial.

En el pronunciamiento también solicitan a la población presentar las denuncias correspondientes ante casos de extorsión.

"Cada evidencia compartida nos permite fortalecer los expedientes judiciales y agilizar las capturas" señaló la PNC.

(Imagen: PNC)

No dejan pasar

El video que se ha compartido por un transportista afectado, en donde se muestra el momento en que un hombre se acerca para proceder a cobrar 250 dólares para dejarlo pasar.

Sin negociación ni consideración, los grupos criminales exigen y retiran la mayor cantidad de dinero posible al transportista que se dirigía a Honduras desde el puesto fronterizo ubicado en Jutiapa.

#DenunciaCiudadana #Extorsión #TransportePesado #guatemal ♬ sonido original - Region Sur Noticias @region_sur_gt EXIGEN EXTORSIÓN A CONDUCTORES DE TRANSPORTE PESADO Conductores del transporte pesado denuncian presuntos actos de extorsión en la ruta que conduce de Tecún Umán hacia Pedro de Alvarado. Un video que circula en redes sociales evidenciaría la forma en que operan estas personas, generando preocupación entre pilotos y empresarios del sector transporte. Según la denuncia, los responsables estarían exigiendo dinero a cambio de permitir el paso de los vehículos por determinados tramos de la carretera. El video compartido por los afectados sería una de las evidencias de esta situación. #fblifestyle

La PNC informa de sus canales de denuncia llamando al 110, 1574 o al 1561.