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Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia tras el ciclo de Deschamps. Cumple su sueño y debutará en septiembre.

La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane fue nombrado este martes seleccionador de Francia, punto álgido tras una corta pero impresionante carrera en los banquillos donde tendrá la complicada tarea de suceder a su excompañero Didier Deschamps.

Desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), delante de la que se habían agrupado más de cien aficionados, el patrón de la FFF Philippe Diallo hizo oficial lo que era ya un secreto a voces: el nombramiento del excapitán de los Bleus, cuya candidatura al cargo "se ha impuesto".

A sus 54 años, Zizou accede al puesto que lleva años esperando, luego de una carrera gloriosa como jugador Blue, habiendo tocado el techo del fútbol de selecciones con el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000.

Sus resultados en el banquillo del Real Madrid también le avalan, tras la inédita serie consecutiva de Champions cosechada en 2016, 2017 y 2018, en su primera experiencia como entrenador principal (2016-2018).

El entrenador buscará llevar a la gloria de nuevo a Francia. (Foto: AFP)

"En febrero de 2025 me reuní con Zinedine Zidane" para proponerle el puesto, anunció este martes Diallo.

"Significa continuidad, un sueño", declaró Zidane, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación y que arrancó su turno de palabra rindiendo homenaje "a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola" que luchan contra los graves incendios que arrasan el país, especialmente en el departamento Gironda.

, ́ ’ pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Primera lista en septiembre

En el plano deportivo, la primera tarea de Zidane será dejar atrás el mal sabor de boca del Mundial de Norteamérica, en la que Francia parecía la gran favorita hasta ser anulada en semifinales por España (2-0), que terminó levantando el torneo.

Visiblemente noqueados, los Bleus también perdieron el partido por el tercer puesto contra Inglaterra (6-4).

Tras la toma oficial del puesto el 1 de agosto, Zidane anunciará su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut como entrenador el día 25 de ese mismo mes contra Turquía, en un partido de Liga de Naciones.

*Con información de AFP