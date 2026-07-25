¡El contrato de su vida! Este es el nuevo equipo de Vozinha, portero de Cabo Verde

El portero de Cabo Verde, quien logró fama durante el Mundial 2026, ya tiene nuevo equipo.
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Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, arquero y figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, es el nuevo jugador de Colo Colo de Chile.
Luego de haberse declarado agente libre, el arquero de 40 años ha firmado contrato con el famoso equipo chileno, el cual será por 6 meses, con opción a renovar por un año más.
Según fuentes oficiales, se estima que su nuevo contrato estará entre los 500 mil y 800 mil dólares por temporada. Esto significa que su salario mensual pasará a rondar entre los 35 mil y 66 mil dólares.
La Selección de Cabo Verde quedó eliminada en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero su desempeño logró la admiración de cientos de personas que observaron la pasión y la fuerza con la que avanzaron en el torneo.
Especialmente, la historia de "Vozinha", quien generó empatía y admiración, tras alcanzar a sus 40 años el sueño de convertirse en futbolista internacional.