Nueva Rab’in Ajaw 2026: Elena Mateo gana en Festival Alta Verapaz

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Elena Mateo, originaria de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, fue electa como la nueva Rab'in Ajaw 2026-2027 durante la 58.ª edición del Festival Folklórico Nacional de Cobán, Alta Verapaz.

La joven de 18 años, investida como la nueva Hija del Rey, asume el compromiso de representar la identidad cultural y la cosmovisión maya, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres indígenas en este evento declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.





Festival Folklórico de Cobán elige a Elena Mateo como Rab’in Ajaw. (Foto: José Pos/Colaborador)

Entre algarabía y emoción, durante la madrugada del 26 de julio, fue electa la nueva Rab'in Ajaw 2026-2027, en la 58.ª edición del Festival Folklórico Nacional, realizado en Cobán, Alta Verapaz.

La representante de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Elena Yamileth Mateo Juan, de 18 años, obtuvo la máxima distinción entre 142 candidatas provenientes de diferentes delegaciones del país.





La corona le fue entregada por su antecesora, Yosselin Mireily Chan, Rab'in Ajaw 2025-2026, originaria de San Cristóbal, Totonicapán.

La nueva soberana destacó durante el certamen por sus intervenciones, el conocimiento de su identidad cultural y la cosmovisión maya.





Elena Mateo es la Rab’in Ajaw 2026 de Santa Cruz Barillas, Huehue. (Foto: José Pos/Colaborador)

Tras ser coronada, afirmó que alzará la voz por las mujeres mayas que han sido discriminadas y excluidas, y llamó a fortalecer la cultura y las raíces de los pueblos originarios.

Mateo también dedicó su triunfo a su madre, a quien describió como una mujer trabajadora y perseverante, quien desde tempranas horas atiende un negocio de venta de manías frente al mercado de su localidad.





Conoce a Elena Mateo, la nueva Rab’in Ajaw del Festival en Verapaz. (Foto: José Pos/Colaborador)

Como nueva "Hija del Rey", título que simboliza el liderazgo y la riqueza cultural de los pueblos originarios, Elena Mateo representará durante un año a la mujer maya en actividades culturales, educativas y sociales.





Elena Mateo de Huehuetenango es la nueva Rab’in Ajaw 2026 en Cobán. (Foto: José Pos/Colaborador)

La ceremonia concluyó con la investidura de la nueva Rab'in Ajaw, quien recibió la corona de plata con jade y plumas de quetzal, además del Cetro de Monja Blanca y otros símbolos de esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

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