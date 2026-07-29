Representantes de los 48 Cantones rechazan subsidio a combustibles en Guatemala

-

Los 48 Cantones rechazan subsidio a combustibles y proponen al Congreso y Ejecutivo suspender temporalmente los impuestos para reducir de forma directa los precios.

TE PUEDE INTERESAR: Subsidio a combustibles: Raíces no respalda al Ejecutivo y presenta otra propuesta

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán se presentaron el martes 28 de julio ante el Congreso y el Organismo Ejecutivo para expresar su rechazo al subsidio a los combustibles.

Los dirigentes plantean como alternativa la suspensión temporal de los impuestos aplicados a la importación y comercialización de los carburantes para reducir el impacto del alza de precios en la población.

Según explicaron, la propuesta fue elaborada en coordinación con transportistas de Totonicapán, autoridades indígenas y representantes de Sololá, quienes expresan la preocupación por el incremento en el costo de los combustibles.

Los representantes consideran que suspender temporalmente los impuestos relacionados con los combustibles representaría un beneficio más directo para los consumidores que la implementación de un nuevo subsidio al considerar que los recursos públicos terminarían beneficiando principalmente a los empresarios del sector, en lugar de llegar de forma directa a la población.

Asimismo, señalaron que permanecerán atentos al debate que se desarrolla en el Congreso sobre las medidas relacionadas con el alza de los combustibles y vigilarán el impacto que estas puedan tener en el costo del combustible y en la economía de las familias guatemaltecas.