5B anuncia la novena edición del Digital Summit 2026

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En el marco de su 20 aniversario, 5B presentó la novena edición del 5B Digital Summit 2026, un encuentro que reúne a representantes del sector financiero, empresas tecnológicas, fintechs, medios de pago, reguladores y organizaciones vinculadas al desarrollo del ecosistema financiero en América Latina.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de agosto de 2026 en el Hotel Westin Camino Real y tendrá como tema central "Construyendo el futuro financiero", una propuesta que busca impulsar el diálogo sobre los cambios que enfrenta la industria y el papel que desempeñan la estrategia, la interoperabilidad, la confianza y la innovación en la evolución del sector.

La actividad es organizada por 5B en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Operadores de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información (ATEFI). Durante la presentación oficial se dieron a conocer los ejes temáticos y los principales componentes del Summit, que incluirá conferencias, paneles, casos de aplicación, espacios de networking y la participación de expositores internacionales.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Más de 500 participantes de 15 países

Para esta edición se espera la asistencia de más de 500 participantes provenientes de más de 15 países, entre representantes de instituciones financieras, empresas tecnológicas, comercios, fintechs, proveedores estratégicos y organismos relacionados con el sector.

El contenido del encuentro estará organizado alrededor de tres pilares: Conectar el Ecosistema, enfocado en la evolución e integración del sistema financiero; Fortalecer la Confianza, centrado en la seguridad y validación de los servicios financieros; y Transformar la Experiencia, dedicado al impacto de la innovación en personas, empresas e instituciones.

“Hoy queremos abrir una conversación sobre las decisiones que debemos tomar para construir el futuro desde la región, con visión, confianza e integración. ” Leonte Pallais , gerente general de 5B.

Por su parte, Oscar Castellano, director ejecutivo de ATEFI, indicó que los desafíos relacionados con pagos digitales, ciberseguridad, interoperabilidad, inteligencia artificial, regulación y experiencia del usuario forman parte de una transformación que comparten los países de la región, por lo que el intercambio de experiencias puede aportar soluciones aplicables en distintos mercados.

Finalmente, Abner Guzmán, gerente de Relaciones Corporativas de 5B, invita a los actores del ecosistema financiero a participar en el encuentro y señaló que el Summit busca generar conversaciones orientadas a la toma de decisiones y fortalecer la colaboración entre organizaciones nacionales e internacionales.