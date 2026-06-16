Accidente de bombardero en base de EE. UU. deja ocho muertos

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Las víctimas son un grupo compuesto de militares, miembros y contratistas del gobierno estadounidense.

EN CONTEXTO: Un bombardero de la Fuerza Aérea se estrelló en una base de pruebas de la NASA

Los ocho miembros de la tripulación de un bombardero estadounidense fallecieron al estrellarse en una instalación militar en California este lunes, informaron autoridades castrenses.

El B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraba en una misión de prueba. Apenas despegó, se estrelló y "estalló en llamas", dijo el coronel James Hayes en una rueda de prensa.

El accidente ocurrió en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles. Poco después del siniestro, imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo.

"Perdimos a ocho grandes estadounidenses", lamentó el coronel. "Se trataba de un B-52 que estaba en su despegue inicial en apoyo del programa de modernización de radar, que es una prueba", detalló.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

Misión de prueba

El avión cayó en la pista hacia las 11:20 horas locales. Las autoridades no divulgaron las identidades de los fallecidos, pero relataron que era un grupo compuesto por militares, civiles miembros del gobierno, y contratistas del gobierno que apoyaban la misión de prueba.

Tampoco ofrecieron detalles específicos de la misión. Los equipos de emergencia acordonaron el área y trabajaron en la contención de las llamas, relató Hayes.

Tras revisar las imágenes del accidente, las autoridades concluyeron que no había sobrevivientes. Hayes dijo que se desconocen las causas del accidente, y que la investigación puede llevar hasta seis meses.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

*Con información de AFP