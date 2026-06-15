Un bombardero de la Fuerza Aérea se estrelló en una base de pruebas de la NASA

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La aeronave cayó poco después de despegar y aún se mantiene sin información inmediata de lesionados.

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La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó este lunes 15 de junio, que un bombardero B-52 se estrelló después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California.

El hecho ocurrió esta mañana y los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar.

La base aérea también indicó que la pista de aterrizaje fue cerrada, y todas las aeronaves entrantes están siendo desviadas.

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

El impacto provocó una fuerte explosión y un incendio que generó una espesa columna de humo negro, visible a gran distancia sobre el paisaje árido del desierto de Mojave.

Edwards se ubica a unas 161 kilómetros al norte de Los Ángeles. Es un centro donde la fuerza aérea y la NASA realizan vuelos de prueba de naves nuevas y en desarrollo.

En cuanto al bombardero, se conoce que fue empleado en operaciones durante el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán y tiene capacidad para transportar tanto armamento convencional como bombas y misiles con carga nuclear.

Cabe resaltar que el último siniestro fatal que involucró a un B-52 se había registrado en 2008. En aquella ocasión, seis integrantes de la Fuerza Aérea murieron cuando la aeronave se precipitó al océano Pacífico frente a la isla de Guam mientras se preparaba para participar en un sobrevuelo ceremonial.

La información de este incidente continúa en desarrollo, por lo que podrían revelarse nuevos datos al paso de los minutos.

El humo negro se eleva tras el accidente de un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU. (Foto: Redes Sociales)

*Con información de Infobae